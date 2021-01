Раскрыты действия миллионов россиян в интернете

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги 2020 года. Большинство заметных трендов так или иначе оказались связаны с пандемией коронавируса, из-за этого динамика активности аудитории и ее поведение в различных сервисах отличались от трендов предыдущих лет.

Пандемия подстегнула рост активности в сервисах для коммуникации и развитие традиционно популярных способов обмена эмоциями в «Одноклассниках». Ярче всего это проявилось весной во время всеобщей самоизоляции, но в отдельных сервисах заметный рост произошел и в целом за год. Так, в 2020 году пользователи отправили 52,8 миллиарда виртуальных подарков (+18 процентов по сравнению с 2019 годом), а также 4,5 миллиарда открыток и 1,5 миллиарда стикеров в сообщениях — их общее число выросло за год на 67 процентов.

Осенью «Одноклассники» запустили новый сервис для обмена эмоциями и личным контентом — «Моменты», которые позволяют делиться исчезающими фото и видео и соревноваться в популярности с друзьями. С момента запуска за два месяца аудитория сервиса превысила 16 миллионов человек, в месяц контент друзей в «Моментах» просматривают 11 миллионов пользователей. При этом за декабрь среднее число просмотров «моментов» выросло на 70 процентов, а количество реакций пользователей на них — в два раза.

Важным средством коммуникации во время пандемии стали прямые эфиры. С помощью трансляций, в первую очередь в приложении OK Live, пользователи общались со своими друзьями, делились новостями и просто рассказывали о жизни. Ежедневная аудитория OK Live за год выросла на 30 процентов, приложение преодолело отметку в 9 миллионов установок на iOS и Android. Прямые эфиры, созданные в OK Live, набирали более 71 миллиона просмотров в сутки, при этом среднесуточное число просмотров таких стримов выросло за год в 2,5 раза.

Пандемия усилила интерес к развлекательным сервисам соцсети: играм, видео и прямым эфирам. Аудитория мобильных игр стала более вовлеченной и пополнилась новыми пользователями. Число игроков в день на мобильной платформе выросло год к году на 24,3 процента. Время пользователей в мобильных играх выросло за год на 32,4 процента, сумма в сутки превышает 180 лет.

Видеоплатформа «Одноклассников» в этом году преодолела отметку в 1 миллиард просмотров в сутки. Благодаря новым умным алгоритмам персональных рекомендаций просмотры рекомендуемых видео выросли в два раза. В 2020 году в соцсети проходили онлайн-концерты известных музыкантов, спортивные тренировки, экскурсии по музеям, спортивные трансляции и многое другое. Благодаря такому разнообразию контента число просмотров прямых трансляций увеличилось за год на 50 процентов. Выросли и загрузки видео — на 19 процентов год к году.

Пользователи «Одноклассников» также стали активнее покупать онлайн в этом году. В октябре 2020 социальная сеть перезапустила собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия, что позволило увеличить базу товаров до 100 миллионов. В итоге в четвертом квартале число заказов в маркетплейсе выросло на 56 процентов по сравнению с третьим кварталом.

Руководитель социальной сети Антон Федчин напомнил, что в 2021 году «Одноклассникам» исполняется 15 лет. Он пообещал, что этот год станет одним из самых интересных в развитии соцсети: будут представлены новые продукты и направления, а также еще более плотной станет работа с аудиторией.