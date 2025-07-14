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10:59, 14 июля 2025Силовые структуры

Россиянка вместе с мужем шесть лет жестоко издевалась над родным ребенком

Во Владивостоке пройдет суд над супругами по делу об истязании 12-летнего сына
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении супругов, которые на протяжении почти шести лет жестоко издевались над ребенком. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Отчим ребенка проходит обвиняемым по статьям 117 УК РФ («Истязание») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), а мать — по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 117 УК РФ. Их дело направлено в Советский районный суд города для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год супруги избивали 12-летнего сына женщины. В результате у мальчика диагностировали перелом ребер и ожоги. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы. Решается вопрос о лишении обоих родительских прав и взыскания с них компенсации в пользу несовершеннолетнего.

Ранее в Новосибирске суд приговорил 52-летнюю директрису частного детского сада к 4,5 года лишения свободы за истязание воспитанников.

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