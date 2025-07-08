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09:55, 8 июля 2025Силовые структуры

Ненавидящая детей директриса частного российского сада поплатилась за их истязание

В Новосибирске директрисе частного детсада дали 4,5 года за истязание детей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирске Октябрьский районный суд приговорил 52-летнюю директрису частного детского сада к 4,5 года лишения свободы за истязание воспитанников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Кроме нее на скамье подсудимых оказалась и одна из воспитательниц дошкольного заведения — 24-летняя местная жительница. Они признаны виновными по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим и другим работником образовательной организации»). Так, директор детского сада получила приговор с лишением права заниматься педагогической деятельностью на четыре года. Вторая фигурантка — 3,5 года лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски законных представителей на суммы от 30 до 150 тысяч рублей.

Как установил суд, директор садика и воспитатель в период с мая по июль 2023 года избивали воспитанников по голове, туловищу и рукам. Делали они это из-за ненависти к детям. Также обе женщины хватали детей за части тела, нецензурно выражались в их адрес.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы одного из частных детских садов в Барнауле, которая пережала ребенку шею салфеткой.

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