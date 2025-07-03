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12:35, 3 июля 2025Силовые структуры

Пережавшая шею ребенку воспитательница детского сада оказалась под следствием

СК: В Барнауле возбудили дело на воспитательницу детсада, пережавшую шею ребенку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы одного из частных детских садов в Барнауле, которая пережала ребенку шею салфеткой. Об этом «Ленте.ру» сообщила помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Ранее в сети появилось видео с произошедшим. На нем видно, как женщина обхватывает шею воспитанника предметом, похожим на салфетку, и начинает трясти на глазах у других детей.

В результате мальчик получил ушибы мягких тканей. Он начал жаловаться на хрипоту и кашель.

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