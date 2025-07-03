Воспитательница российского детсада пережала ребенку шею салфеткой и попала на видео

В Барнауле воспитательница детсада пережала ребенку шею на глазах у других детей

В Барнауле воспитательница одного из частных детских садов пережала ребенку шею. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «В курсе 22 | Барнаул».

На кадрах видно, как женщина обхватывает шею маленького воспитанника предметом, похожим на салфетку, и начинает трясти. Все это произошло на глазах у других детей, находящихся в группе.

По информации издания, в результате мальчик получил ушибы мягких тканей, а также начал жаловаться на хрипоту и кашель.

Как рассказала бабушка мальчика, инцидент произошел 2 июля. Произошедшее через камеры заметила одна из родительниц, которая попыталась предупредить мать пострадавшего ребенка, однако была удалена из чата клиентов детсада. Утверждается, что директор учреждения якобы знала о случившемся, но решила дождаться вечера и выслушать вторую сторону. Все это время педагог продолжала работать с воспитанниками.

«Никто из администрации на связь с матерью не вышел — пришлось звонить самим», — заявила бабушка пострадавшего ребенка.

Ранее в Хабаровске 56-летняя воспитательница детсада использовала на прогулке семилетнего мальчика как подставку для ног. Произошедшее попало на видео.