Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 3 июля 2025Россия

Воспитательница российского детсада пережала ребенку шею салфеткой и попала на видео

В Барнауле воспитательница детсада пережала ребенку шею на глазах у других детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Барнауле воспитательница одного из частных детских садов пережала ребенку шею. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «В курсе 22 | Барнаул».

На кадрах видно, как женщина обхватывает шею маленького воспитанника предметом, похожим на салфетку, и начинает трясти. Все это произошло на глазах у других детей, находящихся в группе.

По информации издания, в результате мальчик получил ушибы мягких тканей, а также начал жаловаться на хрипоту и кашель.

Как рассказала бабушка мальчика, инцидент произошел 2 июля. Произошедшее через камеры заметила одна из родительниц, которая попыталась предупредить мать пострадавшего ребенка, однако была удалена из чата клиентов детсада. Утверждается, что директор учреждения якобы знала о случившемся, но решила дождаться вечера и выслушать вторую сторону. Все это время педагог продолжала работать с воспитанниками.

«Никто из администрации на связь с матерью не вышел — пришлось звонить самим», — заявила бабушка пострадавшего ребенка.

Ранее в Хабаровске 56-летняя воспитательница детсада использовала на прогулке семилетнего мальчика как подставку для ног. Произошедшее попало на видео.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском

    Жена Джастина Бибера показала фигуру в бикини

    Гуцул сообщила о новом обвинении

    Geely высказалась об уходе из России

    Названы последствия остановки военной помощи со стороны США для Киева

    Стали известны подробности смертельного ДТП с участием 28-летнего футболиста «Ливерпуля»

    Надежда Кадышева запустит стримы и будет продавать мерч

    Некоторые овощи подорожали из-за обильных дождей

    Песков рассказал о «затыках» в переговорах с Украиной

    В Кремле прокомментировали приостановку поставок оружия США на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости