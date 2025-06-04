Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 4 июня 2025Россия

В России воспитательница использовала ребенка как подставку для ног и попала на видео

В Хабаровске воспитательница ударила ребенка и сложила на него ноги
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Хабаровске 56-летняя воспитательница детсада использовала на прогулке семилетнего мальчика как подставку для ног. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно лежащего на асфальте ребенка, на которого женщина сложила ноги. Голос за кадром говорит, что педагог также пинала мальчика. Далее запечатлено, как воспитательница пытается одеть сопротивляющегося детсадовца. Подробнее ее действия оценить сложно из-за качества видео.

По информации издания, все началось с того, что ребенок отказывался одеваться на прогулку. Тогда, как утверждается, женщина схватила его за капюшон и силой выволокла на улицу, сдавив шею курткой. Затем россиянка несколько раз ударила мальчика и оставила лежать на асфальте.

Как сообщил Следственный комитет по Хабаровскому краю, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование уже завершено и все материалы переданы в суд.

Ранее в Приморье няня избила девочку, которая не спала в тихий час. Как заявили родители, женщина вышла из себя, когда увидела детей, которые не смогли заснуть. Она накричала на воспитанников, а девочку ударила, после чего толкнула.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оскорбления чеченцев, странные титулы и фото со знаменитостями. Чем известен похищенный на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренер

    Судьбу Украины при Зеленском раскрыли

    Ценам на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали падение

    Миф о преимуществе худых людей перед полными опровергли

    Жители «Нового Внукова» пожаловались на качество ремонта в ЖК

    В Совфеде ответили на предложение Миронова к Путину об отмене моратория на смертную казнь

    ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области

    Собравшимся во Францию с паспортами старого образца россиянам дали совет

    55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала

    Задержанные за похищение блогера ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости