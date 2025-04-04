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13:53, 4 апреля 2025Россия

В российском детском саду няня избила девочку за бодрствование в тихий час

В Приморье няня избила девочку, не спавшую в тихий час
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Приморье няня избила девочку за бодрствование в тихий час. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам родителей, няня вышла из себя после того, как увидела группу детей, которые не смогли заснуть. Она накричала на воспитанников, а девочку ударила, после чего толкнула.

Семья девочки обратилась в городской отдел образования, однако их там не приняли. После этого родители написали заявление в полицию и прокуратуру.

Ранее в Челябинске пьяный мужчина ворвался в детский сад. Он пролез через ограду и, зайдя в здание, избил воспитательницу. Свои действия россиянин сопровождал матом.

ЖЗЛ
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