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09:48, 12 декабря 2024Россия

Пьяный россиянин ворвался в детский сад и избил воспитательницу на глазах у детей

В Челябинске пьяный мужчина ворвался в детский сад и напал на воспитательницу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Челябинске пьяный мужчина ворвался в детский сад и напал на воспитательницу на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации портала, россиянин перелез через ограду учреждения и проник в здание, где принялся материться и избил сотрудницу детского сада. Та, в свою очередь, не отходила от детей и защищала их до тех пор, пока неадекватного мужчину не задержала полиция. Мотивы напавшего не раскрываются.

Отмечается, что пострадавшая воспитательница намерена снять побои и отправилась для этого в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчина с охотничьим ножом в руках напал на прохожих у детского сада «Капельки» в Нижнекамске. Россиянин находился под воздействием запрещенных веществ.

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