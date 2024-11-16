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16:07, 16 ноября 2024Россия

Неизвестный с охотничьим ножом напал на людей у детсада в российском городе

Неизвестный с охотничьим ножом напал на людей у детсада в Нижнекамске
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: PRESSLAB / Shutterstock / Fotodom  

Неизвестный с охотничьим ножом в руках напал на прохожих у детского сада «Капельки» в Нижнекамске. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Сначала мужчина остановил машину, угрожая водителю лезвием, но получил отпор. Потом он напал на другого жителя российского города, который шел за дочерью в детсад.

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«Когда схватили за плечо, повернулся, а незнакомец приставил нож к горлу, — говорится в сообщении. — Мужчина его оттолкнул, убежал и предупредил воспитателей, чтобы не выводили детей на улицу».

Спустя некоторое время мужчину задержали. Им оказался 36-летний Андрею С.. Отмечается, что россиянин находился под воздействием запрещенных веществ. Против него возбудили административное дело.

Ранее стало известно, что в подмосковном Чехове задержан 62-летний электрик, который пытался зарубить топором 42-летнего инвалида специальной военной операции.

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