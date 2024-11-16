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12:17, 16 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе электрик пытался зарубить топором инвалида СВО в общежитии

В Подмосковье задержан электрик, пытавшийся зарубить топором инвалида СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В подмосковном Чехове задержан 62-летний электрик, который пытался зарубить топором 42-летнего инвалида специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «МК».

По информации издания, ЧП произошло днем 15 ноября. Тогда фигурант поссорился с вернувшимся с СВО соседом в коридоре общежития. Во время конфликта он напал на мужчину и несколько раз ударил его топором. Потерпевшего госпитализировали в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Отмечается, что пострадавший ранее неоднократно привлекался по уголовной статье, но был амнистирован, потому что отправился в зону СВО. Во время службы он был ранен и в результате потерял ногу.

Ранее сообщалось, что Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края вынес приговор группе местных жителей по делу об избиении участника СВО.

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