В российском регионе электрик пытался зарубить топором инвалида СВО в общежитии

В Подмосковье задержан электрик, пытавшийся зарубить топором инвалида СВО

В подмосковном Чехове задержан 62-летний электрик, который пытался зарубить топором 42-летнего инвалида специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «МК».

По информации издания, ЧП произошло днем 15 ноября. Тогда фигурант поссорился с вернувшимся с СВО соседом в коридоре общежития. Во время конфликта он напал на мужчину и несколько раз ударил его топором. Потерпевшего госпитализировали в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Отмечается, что пострадавший ранее неоднократно привлекался по уголовной статье, но был амнистирован, потому что отправился в зону СВО. Во время службы он был ранен и в результате потерял ногу.

Ранее сообщалось, что Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края вынес приговор группе местных жителей по делу об избиении участника СВО.