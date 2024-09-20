Пятерых россиян отправили в колонию за избиение инвалида-участника СВО

В Забайкалье суд дал от 5,5 до 7 лет колонии трем избившим участника СВО

Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края вынес приговор пятерым местным жителям за избиение участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Они признаны виновными по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении социальной группы») и 167 («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества») УК РФ. Трем основным фигурантам назначено от 5,5 года до 7 лет колонии строгого режима. Их знакомую, признанную судом пособницей нападения, осудили на два года и два месяца лишения свободы. В отношении пятого участника конфликта дело прекращено в связи с примирением — он возместил причиненный потерпевшим ущерб и принес извинения.

Суд установил, что ночью 5 августа 2023 года на центральной площади села Нерчинский Завод произошел конфликт между пьяной компанией и двумя военными-инвалидами, один из которых был освобожден от отбытия наказания за совершенное преступление в связи с участием в СВО. У военных на одежде были награды за проявленное мужество и отвагу. Местные жители набросились на них на почве неприязни и оскорбляли нецензурной бранью. Военные уехали, опасаясь развития конфликта, но их догнали, заблокировали машину, порезали колеса и разбили стекла. Двое фигурантов дела вытащили одного военного из автомобиля и избили руками и ногами.