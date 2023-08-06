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14:21, 6 августа 2023Россия

В Забайкалье жестоко избили участника СВО

В Забайкальском крае пьяная компания напала в кафе на инвалида-участника СВО

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Конфликт произошел в одном из местных кафе между двумя компаниями, в одной из которых находился бывший участник СВО с инвалидностью.

«По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — рассказал Осипов.

Как сообщает издание Chita.ru со ссылкой на сестру пострадавшего, в компании было два бывших участника спецоперации. Ночью 5 августа они отдыхали в кафе в селе Нерчинский Завод вместе с другими знакомыми.

По словам родственницы пострадавшего мужчины, участников СВО били ногами около пяти человек, в то время как остальные участники группы смотрели на это и подбадривали товарищей. Кроме того, нападавшие разбили машину и сорвали боевые награды с одежды. Один из избитых бойцов находится в больнице.

Ранее стало известно, что в Воронеже мужчина напал на подростка в маршрутке. Ему не понравилась реакция ребенка на замечание, после чего он ударил мальчика по носу и несколько раз по голове.

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    Алевтина Запольская
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