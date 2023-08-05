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11:49, 5 августа 2023Россия

В Воронеже мужчина напал на подростка в маршрутке

В Воронеже мужчина сломал нос подростку в маршрутке из-за разговора по телефону

В Воронеже мужчина напал на подростка в маршрутке, схватив его за горло, из-за реакции ребенка на замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

По словам матери пострадавшего, подросток ехал домой от репетитора и разговаривал по телефону с сестрой. Злоумышленнику не понравилась реакция ребенка на замечание, после чего он ударил подростка в нос и несколько раз по голове. У мальчика сломан нос.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор пассажирского автобуса избил 58-летнего военного пенсионера, у которого возникли проблемы с оплатой проезда. По словам жены пострадавшего, ее муж заявил о готовности покинуть автобус, однако кондуктор якобы начал толкать россиянина и кричать на него, ударил в лицо, разбил бровь и стал избивать.

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    Семен Александров
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