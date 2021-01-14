Власти предложили ловившему интернет с березы студенту сменить оператора

Региональные власти посоветовали студенту из деревни Станкевичи Омской области Алексею Дудоладову, который вынужден ловить сеть для онлайн-занятий с березы, сменить сотового оператора. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве связи региона.

В ведомстве рассказали, что 14 января в Станкевичи приехал замглавы Максим Сушков, который лично провел замеры качества интернета и обнаружил, что один из операторов обеспечивает связь уровня 4G.

Пресс-служба подчеркнула, что на территории деревни хороший сигнал возможен при пользовании мобильным оператором Tele2, в то время как студент пользуется услугами «Мегафона». В министерстве посоветовали ему подключить вторую сим-карту или перейти от одного оператора к другому с сохранением номера.

В Минсвязи пояснили, что устойчивый сигнал 4G стал возможным из-за того, что оператор полтора года назад установил вышку недалеко от деревни. По данным ведомства, Сушков смог из Станкевичей выйти на связь с ситуационным центром правительства Омской области через Zoom, а Дудоладов в этот момент был рядом.

Ранее Дудоладов записал видеообращение, в котором сообщил, что в его населенном пункте отказываются поставить вышку. Он пояснил, что губернатор Омской области Александр Бурков пообещал решить проблему до конца 2020 года, но пока ситуация не изменилась.

Студент впервые рассказал о проблеме в ноябре 2020 года. По словам россиянина, который также выпускает ролики в TikTok, он не смог подключиться к занятиям в Zoom после перевода института на дистанционное обучение. Хороший сигнал получилось поймать на березе в 300 метрах от деревни.