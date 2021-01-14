Ловившему интернет с березы российскому блогеру отказались поставить вышку

Житель деревни Станкевичи Омской области, студент Алексей Дудоладов, который был вынужден подключаться к онлайн-занятиям с березы из-за отсутствия нормального доступа в интернет, сообщил, что в его населенном пункте отказываются поставить вышку. Обращение опубликовано в TikTok.

По его словам, на встрече 20 ноября губернатор Омской области Александр Бурков пообещал, что в деревне до конца 2020 года проблем с интернетом больше не будет. «Сейчас уже 2021 год, проблема так и не решилась», — констатировал Дудоладов.

Он также рассказал, что видел по телеканалу «Россия 24» репортаж, в котором первый заместитель министра связи Омской области заявил, что в районе деревни «невыгодно ставить вышку». «Я не могу понять, в чем загвоздка здесь — губернатор меня обманул или просто губернатора ни во что не ставят в министерстве связи?» — возмутился блогер.

Студент столкнулся с проблемой в ноябре, когда не смог подключиться к занятиям в Zoom после перевода института на дистанционное обучение. Хороший сигнал он смог поймать только на восьмиметровой березе в 300 метрах от деревни. Только с дерева у него получается подключиться к занятиям.

Бурков подтверждал, что подобная проблема существует во многих деревнях, и предложил студенту в качестве временного решения добираться до соседнего села и выходить в сеть из местной школы. TikTok также предлагал помочь починить интернет в деревне блогера.