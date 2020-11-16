Блогеру с березы предложили ездить в соседнее село за интернетом

Блогеру из деревни Станкевичи Омской области Алексею Дудоладову, который из-за плохой связи вынужден посещать онлайн-лекции института, сидя на березе, предложили учиться в школе соседнего села. С такой идеей выступили представители местной администрации. В разговоре с РБК чиновники отметили, что пока не могут решить проблему со связью в деревне.

В администрации села рассказали, что проблема со связью существует в деревне из-за лесных массивов, через которые от сотовых вышек плохо доходит сигнал. По словам чиновников, на данный момент у них нет возможности изменить ситуацию и обеспечить село интернетом, поэтому они предлагают «организовать доставку» студента в Путиловскую школу, где есть доступ в сеть. Таким образом студент сможет посещать онлайн-занятия, считают в администрации.

Как сообщает «Комсомольская правда», в Станкевичи также приезжали представители регионального министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Они выяснили, что дом Дудоладова находится в низине, куда почти не доходит сигнал. Специалисты посоветовали блогеру выходить в интернет у центральной дороги, где, по данным экспертов, есть сеть 4G со скоростью 13 мегабит в секунду. Однако студент не оставил совет без внимания и ответил властям в Instagram. Он заявил, что после общественного резонанса стал обучаться по индивидуальному плану и постарался обратить внимание чиновников на других студентов, оказавшихся в подобной ситуации.

О проблеме с доступом в интернет Дудоладов рассказал в ноябре 2020 года, когда опубликовал в TikTok видеообращение к губернатору региона Александру Буркову. Активист отметил, что столкнулся с проблемой после перевода на дистанционное обучение в институте, когда не смог загрузить Zoom через интернет 2G, который проведен у него дома. Студент пояснил, что ему пришлось ходить в лес, который находится в 300 метрах от деревни, залезать на восьмиметровую березу и таким образом посещать лекции. Через несколько дней после публикации видео представители TikTok предложили помочь Дудоладову наладить интернет и приняли решение пригласить блогера в программу развития талантов.

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