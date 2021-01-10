Ловивший интернет с березы российский блогер упал

Житель деревни Станкевичи Омской области, студент Алексей Дудоладов, который рассказал, что вынужден подключаться к онлайн-занятиям с березы, поскольку только там есть доступ в интернет, упал с дерева и повредил руку. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Да, вчера выходил в интернет, чтобы записать ролики. Неудачно спрыгнул с дерева. Рука ночью болела, но в целом все нормально. Я жив, работаю», — отметил Дудоладов.

По его словам, через восемь дней у него закончится удаленка, и он сможет продолжить учиться очно.

В ноябре 2020 года с проблемой доступа в интернет Дудоладов обратился к губернатору Омской области Александру Буркову. Тот подтвердил, что подобная проблема существует во многих деревнях, и предложил студенту в качестве временного решения добираться до соседнего села и выходить в сеть из местной школы.