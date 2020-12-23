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Школьники из российского села дистанционно учились на заброшенной ферме

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Фото: @problemarb

В селе Новомусино Куюргазинского района школьникам приходилось ходить на заброшенную ферму, чтобы присутствовать на онлайн-занятиях. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры республики Башкортостан.

Учеников 5-9 классов перевели на дистанционное обучение в ноябре. Из-за отсутствия высокоскоростного Интернета в населенном пункте школа должна была обеспечить учеников электронными кейсами. По информации ведомства, таковые детям не предоставлялись.

Чтобы поймать Интернет и присутствовать на занятиях, ученики поднимались на гору в здание заброшенной фермы. После проведенной проверки несколько домов подключили к сети.

Ранее блогер из деревни Станкевичи Омской области Алексей Дудоладов обратился к губернатору региона Александру Буркову с просьбой решить проблему со связью. Активист рассказал, что учится в институте и вынужден подключаться к онлайн-занятиям, сидя на березе, поскольку только там есть хороший доступ в интернет. По его словам, в его деревне проведен лишь интернет 2G, и Zoom загрузить через него невозможно.

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