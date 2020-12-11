Оставшихся без интернета школьников вынудили учиться в коровнике

Школьники из села Новомусино Республики Башкирия, которых из-за карантина в учебном заведении перевели на дистанционное обучение, остались без интернета и вынуждены учиться в заброшенном коровнике. Местные жители пояснили, что только в этом помещении есть хороший доступ в сеть. О проблеме стало известно из публикации в сообществе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

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Автор публикации поделился фотографиями, на которых видно, что подростки сидят с учебниками на бетонных плитах. Для того чтобы ученики могли согреться, в коровнике развели костер и укрыли детей полиэтиленовой пленкой. Жители села уточнили в посте, что несколько раз обращались в местную администрацию и управление образования, однако ответа не получили, проблема не решилась.

Вскоре за комментариями к властям обратилось издание «Уфа1.ру», но чиновники на звонок не ответили. Журналисты обсудили сложившуюся ситуацию и с учителями местной школы. По словам педагогов, ученики уже вернулись на занятия в школу. До этого они более десяти дней учились дистанционно, так как директор учебного заведения и его заместитель заболели коронавирусом, и в школе был объявлен карантин. Учителя подчеркнули, что школьники давно жалуются на низкую скорость интернета, однако добавили, что весной 2020 года, когда школа проводила дистанционные занятия, проблем со связью не возникало.

В ноябре 2020 года с проблемой доступа в интернет к губернатору Омской области Александру Буркову обратился житель деревни Станкевичи Алексей Дудоладов. Активист рассказал, что из-за проблем со связью вынужден подключаться к онлайн-занятиям в институте, сидя на восьмиметровой березе. Тогда Бурков подтвердил, что подобная проблема существует во многих деревнях, и предложил студенту в качестве временного решения добираться до соседнего села и выходить в сеть из местной школы.

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