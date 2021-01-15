Вынужденный ловить интернет на березе россиянин решил дойти до Путина

Студент из деревни Станкевичи Омской области, тиктокер Алексей Дудоладов, вынужденный подключаться к онлайн-занятиям с березы из-за отсутствия скоростного интернета, записал видеообращение к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. В комментарии Daily Storm он рассказал, что решил таким образом дойти до президента страны Владимира Путина.

«Министерство связи заявляет, что вышки у нас невыгодно ставить в населенных пунктах, где в сумме 350 человек. Валентина Ивановна, в нашем регионе министерство связи не подчиняется губернатору, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос», — заявил он в ролике.

В беседе с Daily Storm россиянин рассказал, что приехавший к ним в деревню замглавы регионального министерства связи Максим Сушков тоже испытывал проблемы с подключением к сети. Чиновник лично приезжал с сим-картой Tele2. «Но он с сотового не мог поговорить, потому что его было не слышно! Мы также вышли на связь через Zoom, но она прервалась», — заверил Дудоладов.

По его словам, в администрации региона «кормят одними обещаниями», поэтому он решил обратиться к Матвиенко. «Если это обращение не дойдет до Матвиенко, то до Путина точно дойдет», — уверен тиктокер.

Ранее региональные власти посоветовали Дудоладову сменить сотового оператора. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на территории деревни хороший сигнал возможен при пользовании мобильным оператором Tele2, которым студент не пользуется.

Дудоладов впервые рассказал о проблеме с доступом к интернету в ноябре 2020 года. По словам россиянина, он не смог подключиться к занятиям в Zoom после перехода на дистанционное обучение. Хороший сигнал удалось поймать только на березе в 300 метрах от деревни.

В январе он уже записал видеообращение о том, что в деревне отказываются поставить вышку, и напомнил, что губернатор Омской области Александр Бурков пообещал решить проблему до конца 2020 года, но пока ситуация не изменилась.