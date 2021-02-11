Ипотечникам назвали способы защиты от телефонных мошенников

Защититься от телефонных аферистов, пытающихся обмануть ипотечных заемщиков, поможет знание схем мошеннических атак. Их описали РИА Новости сотрудники российских банков, специализирующиеся на информационной безопасности.
В Газпромбанке, в частности, рассказали, что большинство мошенников используют для обмана жертв данные, похищенные из финансовых организаций. Там назвали главное отличие афериста от настоящего сотрудника банка — последний никогда не попросит назвать реквизиты карты (полный номер, срок действия, код из трех цифр на обратной стороне), логин и пароль от банковских приложений, коды и пароли из СМС и push-сообщений. Он также не будет предлагать клиенту установить некие системы защиты или антивирусы.
Еще один способ распознать мошенника — обращать внимание на попытки психологического воздействия, пояснили в банке «Ак Барс». Настоящие сотрудники во время звонков никогда не оказывают на клиента давление, не нагнетают тревогу. Между тем в разговоре с мошенником у человека, как правило, возникает ощущение, что его постоянно торопят и заставляют принять решение немедленно.
Эксперты также отсоветовали россиянам обсуждать свои платежи по ипотеке с абонентами, звонящими с частных номеров. Перезванивать в банк нужно по номеру, указанному на его официальном сайте или в мобильном приложении.
Ранее стало известно, что российские телефонные мошенники начали обманывать ипотечников. Зная дату ежемесячного ипотечного платежа и его размер, аферисты убеждают жертв перевести средства на подконтрольные им счета. Факт существования такой схемы подтвердили в банках.