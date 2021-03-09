Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Исследование РИА Новости назвало российские регионы, где самая доступная ипотека.

Так, рейтинг доступности ипотеки среди российских регионов возглавили Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ. Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье, полагают эксперты.

При этом в конце списка оказались республики Северного Кавказа: Дагестан, Чечня и Ингушетия. Как поясняют эксперты, это достаточно слаборазвитые в экономическом плане регионы. Кроме того, низкое положение этих республик в рейтинге объясняется традиционно большим средним составом семей, поэтому на каждого члена семьи приходится низкий семейный доход.

При этом эксперты отмечают, что прогресс в доступности в нижней части рейтинга был выше, чем у лидеров. Особенно сильно контраст виден на фоне Москвы и Санкт-Петербурга, где доступность и вовсе снизилась.

В феврале 2021 года Центробанк определил регионы с самыми высокими ставками по ипотеке за 2020 год. Рейтинг возглавили Республики Ингушетия с показателем в 8,35 процента годовых, и Тыва (8,22 процента). Наименьшие значения зафиксировали в Якутии (6,3 процента) и Приморском крае (6,5 процента).

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