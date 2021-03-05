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России предрекли дальнейший рост цен на жилье

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В 2021 году жилье в России продолжит дорожать — росту цен поспособствует повышенный спрос на квартиры, спровоцированный продлением программы льготной ипотеки. Об этом агентству Regnum заявил член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

Как отметил политик, на стоимость квартир влияют несколько факторов, главные из которых — это ипотечные ставки, себестоимость строительства и баланс спроса и предложения. Все три этих фактора в текущем году будут работать на дальнейшее повышение цен на жилье, предрек Панов. Объема строящегося жилья уже недостаточно для удовлетворения возросшего спроса, подчеркнул он. Кроме того, удорожание недвижимости провоцируется ростом цен на строительные материалы.

«С другой стороны, инфляцию на рынке жилищного строительства сдерживает падение реальных доходов населения, которое по итогам 2020 года составило 3,5 процента, — указал Панов. — С учетом этого есть основания полагать, что за первое полугодие 2021-го цена «квадрата» на первичном рынке может вырасти на 5−7 процентов, однако во втором полугодии <...> следует ожидать некоторого замедления ценовой динамики — на уровне 2−3 процентов по третьему-четвертому кварталам».

Ранее вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская заявила, что в 2021 году рост цен на жилье в России остановится, даже если программа льготной ипотеки будет вновь продлена летом. Одновременно эксперт отметила, что многие семьи по-прежнему не могут себе позволить покупку квартир в кредит. Эту проблему можно решить, обеспечив их арендным жильем, подчеркнула Каплинская.

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