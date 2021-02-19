Набиуллина раскрыла способ повысить доступность ипотеки

Доступность ипотеки в России следует повышать адресными мерами. Снижение же процентной ставки вопреки рыночным тенденциям может привести к риску формирования пузыря на финансовом рынке. Такой способ в беседе с РИА Новости раскрыла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что в 2020 году процентная ставка на ипотечный кредит снижалась согласно общему снижению на рынке, а также антикризисной льготной ипотеке, которая к настоящему времени уже стала провоцировать рост цен на жилье.

Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей, — подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что программа льготной ипотеки в России оказалась не очень востребована для молодых семей, поэтому необходимо расширить ее критерии и ввести дифференциацию ставки, например, по количеству детей. Она добавила, что может быть предложена и более широкая программа, в частности, по поддержке молодых специалистов.

Запуск льготной ипотеки анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей. В настоящее время на программу приходится более 90 процентов всех кредитов, которые россияне берут на покупку жилья в новостройках.

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