«Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц

С 19 марта 2021 года экосистема недвижимости «Метр квадратный», входящая в группу ВТБ, начинает предлагать сервисы для продажи и покупки квартир физическим лицам, сообщает пресс-служба группы.

В сообщении отмечается, что клиенты смогут выбрать жилые объекты из более чем 140 тысяч лотов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Выход в новый сегмент позволит компании по итогам 2021 года в шесть раз увеличить число сделок с недвижимостью — до 260 тысяч.

«Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос — приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья», — прокомментировал новость генеральный директор проекта «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

За 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 миллиардов рублей. «Сегодня мы начинаем работать с розничными клиентами, которые смогут купить или продать квартиру через наш ресурс. Пока на нашем сайте представлены объекты двух столиц, однако в дальнейшем мы планируем расширять его предложениями и других крупных городов. В настоящее время сервисы онлайн-сделок с недвижимостью доступны физическим лицам в 59 регионах России через широкую сеть наших партнеров», — добавил Дусалеев.

Цифровизация продуктов и сервисов является приоритетной задачей группы ВТБ. В 2020 году ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 миллиарда рублей. По итогам 2021 году банк планирует оформлять уже каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку. К 2022 году ВТБ предложит своим клиентам 100 процентов всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.