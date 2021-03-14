Дацик анонсировал бой с Емельяненко и пообещал закодировать бойца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик анонсировал бой с Александром Емельяненко. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Спортсмен опубликовал постер, на котором изображен он и его противник. Уточняется, что поединок пройдет в мае на «ВТБ Арене» в Москве. Дацик также пообещал «закодировать от водки» Емельяненко.

19 февраля Дацик заявлял о желании провести поединок с Емельяненко «вне рамок спорта». Он отмечал, что ищет того, кто сможет заняться организацией встречи и проследить за отсутствием уголовной составляющей.

13 ноября Дацик был освобожден из колонии. В июне прошлого года его приговорили к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений. В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. В его активе 29 побед при восьми поражениях.