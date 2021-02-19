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Дацик захотел поединка с Александром Емельяненко вне рамок спорта

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Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик захотел поединка с соотечественником Александром Емельяненко вне рамок спорта. Его слова приводит РЕН ТВ.

Дацик заявил, что встречу между бойцами фанаты ждут с 2010 года, поэтому она должна быть шире рамок спорта. «Пусть кто-нибудь возьмется за организацию, дабы не было уголовной составляющей», — посчитал Дацик, добавив, что он и Емельяненко не планируют возвращаться в тюрьму.

13 ноября Дацик был освобожден из колонии. В июне прошлого года его приговорили к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.

В июне 2020 года жена Дацика Виктория анонсировала грядущий поединок мужа с Александром Емельяненко. Тогда она заявила, что Емельяненко заинтересован в проведении боя.

В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. В его активе 29 побед при восьми поражениях.

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