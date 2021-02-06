Дацик устроил массовую драку в Москве и схватил оппонента за горло

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик устроил массовую драку в Москве. Видео публикует издание Ura.ru

По информации источника, конфликт произошел на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга». Один из гостей Артем Фишер раскритиковал бойцовские навыки Дацика, назвав его «мешком». За спортсмена вступились его спарринг-партнер Артур Саркисян и тренер Артем Лысый, в результате чего завязалась драка.

Sport24 пишет, что через некоторое время уже сам Дацик возобновил конфликт, схватив задававшего вопрос Фишера за горло. Конфликт удалось остановить полиции.

13 ноября Дацик был освобожден из колонии. В июне прошлого года его приговорили к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.