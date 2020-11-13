Бойца MMA и борца с проститутками Рыжего Тарзана освободили из колонии

Российского бойца ММА Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан, освободили из колонии. Об этом сообщила адвокат Наталья Крамарец, передает РИА Новости.

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В июне Дацика приговорили к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией. Его задержали в декабре 2019 года, когда он пытался помочь своему другу уплыть через границу на лодке. 12 ноября РИА Новости сообщало, что прокуратура обжаловала ходатайство о его условно-досрочном освобождении, но Ленинградский облсуд не удовлетворил это требование.

Дацик также известен своей борьбой с проститутками. В 2016 году он напал на несколько борделей в Санкт-Петербурге, после чего заставил некоторых сотрудниц и клиентов заведений пройти голыми по улице. В 2018 году он получил 3,5 года колонии, а в феврале 2019 года вышел на свободу в связи с истечением срока давности.

В 2007 году Дацику за грабежи салонов связи назначили лечение в психбольнице в Ленинградской области. В 2010 году он сбежал оттуда, после чего попытался попросить убежище в Норвегии. При себе у него было оружие, но он сдал его местной полиции. В декабре 2010 норвежский суд приговорил Дацика к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, весной 2011 года его депортировали в Россию и арестовали. В 2012 году его приговорили к пяти годам колонии за грабежи, часть срока он отбыл во время ареста, начавшегося после прибытия в Россию 18 марта 2011 года. Его также обвиняли в поджоге церкви, но уголовное преследование по этому делу было прекращено, так как оно не указывалось в запросе на выдачу российской стороне.