Пытавшегося уплыть из России на лодке Рыжего Тарзана решили отпустить из колонии

Российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика, известного, как Рыжий Тарзан, решили отпустить из колонии. Ходатайство об его условно-досрочном освобождении (УДО) удовлетворено, сообщает пресс-служба Тосненского суда Ленинградской области.

Постановление об удовлетворении ходатайства Дацика вступит в силу 13 октября, если не будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что 24 декабря 2019 года бойца ММА Вячеслава Дацика задержали на границе с Эстонией. Спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию уплыть через границу на лодке. В июне Дацик был приговорен к году тюрьмы.

Дацик вышел из тюрьмы в феврале 2019 года в связи с истечением сроков давности по делу о «марше проституток». В мае 2016 года он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице.