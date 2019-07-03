Борец с проститутками Рыжий Тарзан стал доносчиком

Сотрудников ГИБДД по Выборгскому району Санкт-Петербурга подозревают в получении взятки от российского бойца смешанного стиля и тайского бокса Вячеслава Дацика, более известного как Рыжий Тарзан. Об этом в среду, 3 июля, сообщает 47news.

Отмечается, что примерно месяц назад супругу спортсмена Викторию остановили на территории Выборгского района. По словам Дацика, когда он приехал на место, то заплатил 30 тысяч рублей инспекторам ГИБДД для того, чтобы супругу отпустили, а позже по факту взятки написал заявление на офицеров в правоохранительные органы.

Подозреваемых доставили в региональный отдел Следственного комитета России (СКР) для выяснения обстоятельств. Инспекторы ГИБДД не согласились с версией Дацика. Тем не менее против них возбудили уголовное дело по статье 290 УК России («Дача взятки»).

18 мая 2016 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении владельцев борделя, с голыми сотрудницами которого Рыжий Тарзан маршировал по городу. Он вместе с единомышленником ворвался в один из публичных домов, выломав дверь в помещение, и заставил проституток раздеться и в обнаженном виде проследовать в отделение полиции. После этого Тарзан направился в другое ночное заведение, однако там был задержан.

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