Полицейского посадили за взятку от Рыжего Тарзана

В Санкт-Петербурге сотрудника ГИБДД приговорили к трем годам колонии за взятку от националиста Вячеслава Дацика, известного также по прозвищу Рыжий Тарзан. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Как говорится в сообщении, во время майских праздников старший инспектор ДПС Сергей Павлов вместе с коллегами патрулировал территорию Выборгского района города и остановил Infiniti FX35, за рулем которого находилась подруга националиста Виктория Малмыгина, она была без водительских прав. Дацик находился на пассажирском сиденье автомобиля.

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Полицейский, не знавший Дацика, предложил ему не привлекать его подругу к ответственности за взятку в размере 30 тысяч рублей. Они проехали к банкомату, где националист снял с карты указанную сумму и передал инспектору Павлову в служебном автомобиле. После этого сотрудника задержали по делу о получении взятки должностным лицом.

Суд приговорил Павлова к трем годам колонии общего режима со штрафом, пятикратно превышающим сумму взятки (150 тысяч рублей), и лишили права заниматься деятельностью по охране правопорядка на три года. Его взяли под стражу в зале суда.

Националиста и MMA-бойца Вячеслава Дацика в феврале выпустили из СИЗО «Кресты-2», куда он попал за погром в борделе. В мае 2016 года он ворвался в публичный дом, заставил женщин раздеться догола и прогнал их в таком виде по улице в отделение полиции. За это суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы, но в итоге отпустил досрочно.

До этого Рыжий Тарзан был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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