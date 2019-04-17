Названы гонорары националиста Дацика и блогера за бой

Названы гонорары националиста Вячеслава Дацика и блогера Артема Тарасова за бой. Их в интервью ТАСС озвучил промоутер поединка Амиран Сардаров.

По словам Сардарова, гарантированный гонорар обоих бойцов составил 300 тысяч рублей, при этом победитель поединка Тарасов получил около 800 тысяч рублей.

Бой прошел 15 апреля. Дацик владел преимуществом на протяжении поединка, но несколько раз нарушил правила и был дисквалифицирован. Победу присудили Тарасову.

Националист Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением срока давности по делу о «марше проституток». В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице. Дацик пытался повторить аналогичные действия в другом публичном доме, но был задержан и признан виновным по трем статьям.

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