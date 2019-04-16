Появилось видео боя 150-килограммового Дацика с 75-килограммовым блогером

На YouTube-канале True Gym опубликована видеозапись поединка между бойцом смешанного стиля (ММА) Вячеславом Дациком и блогером Артемом Тарасовым. Бой завершился победой последнего.

150-килограммовый Дацик владел преимуществом и нанес 75-килограммовому Тарасову большой ущерб в партере. В третьем раунде блогер долгое время не мог подняться с настила. В заключительном отрезке Дацик повторно нарушил правила, за что был дисквалифицирован, а победу отдали Тарасову.

Бой прошел 15 апреля. У зрителей отобрали телефоны, а результат поединка должен был оставаться в тайне до публикации официального видео. Тем не менее в тот же день РБК со ссылкой на организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина сообщил, что Дацик потерпел поражение. На его счету было пять побед и семь поражений в ММА. В активе Тарасова, который также занимается смешанными единоборствами, пять побед при отсутствии поражений.

Националист Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением срока давности по делу о «марше проституток». В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице. Мужчина пытался повторить аналогичные действия в другом публичном доме, но был задержан и признан виновным по трем статьям.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!