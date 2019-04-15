Националист Дацик проиграл первый бой после выхода из тюрьмы

Российский боец смешанных единоборств (MMA) и националист Вячеслав Дацик проиграл бой блогеру Артему Тарасову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина, который присутствовал на закрытом бое.

По его словам, на встрече Дацика с Тарасовым было несколько десятков человек, организаторы забрали у всех мобильные телефоны. Официальное видео будет опубликовано 16 апреля.

«Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи», — рассказал Демушкин. Он отметил, что Дацик в итоге проиграл, но Тарасов не мог встать из-за боли в животе. Блогеру понадобилась помощь врачей.

Первый бой Дацика после выхода из тюрьмы анонсировали 7 апреля. Отмечалось, что его соперник Тарасов весит на 70 килограммов меньше. По словам организатора, оба спортсмена получат гонорары.

На счету Дацика было пять побед и семь поражений в ММА. В активе Тарасова пять побед и ни одного поражения.

Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением сроков давности по делу о «марше проституток». В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном публичном доме, но был задержан и признан виновным по трем статьям.

Боец был также судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, откуда был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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