Российский боец смешанных единоборств (MMA) и националист Вячеслав Дацик, недавно вышедший из тюрьмы, в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» рассказал об отношении к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Дацик назвал Нурмагомедова «дрыщом с весом мухи», а единственным нормальным российским бойцом посчитал Сергея Харитонова. Он заявил, что в поединке против Конора Макгрегора он болел за ирландского «рыжеборода», но знал, что, скорее всего, победу одержит Нурмагомедов. «По технике, по тактике, по стилю понятно было. У ударника против борца шансов очень мало», — добавил боец.

Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением сроков давности по делу о марше проституток. В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном публичном доме, но был задержан и признан виновным по трем статьям.

Мужчина уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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