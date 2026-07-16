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20:48, 16 июля 2026Культура

Катя IOWA упала и повредила руку на сцене

Певица Катя IOWA выступала на концерте в Москве с поврежденной после падения рукой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Катя IOWA (настоящая фамилия Иванчикова) получила травму во время выступления в Москве. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала ролик с моментом падения, после чего выложила фото с перебинтованной рукой уже после концерта. В комментариях фанаты Кати восхитились стойкостью певицы и выразили свою поддержку.

При этом, после получения травмы певица продолжила выступление на сцене, доработав концерт до конца.

Ранее певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный как «Рыжий» из «Иванушек», признался, что скрывал тяжелые переломы ради карьеры. Однажды ему диагностировали тройной перелом ребра и ключицы.

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