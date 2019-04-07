Стала известна дата первого боя Дацика после выхода из тюрьмы

Российский боец смешанных единоборств (MMA) и националист Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.

Боец встретится с Артемом Тарасовым 15 апреля. Отмечается, что соперник весит на 70 килограммов меньше Дацика. Оба спортсмена получат гонорары, а само мероприятие будет закрытым.

На счету Дацика пять побед и семь поражений в ММА. В активе Тарасова пять побед и ни одного поражения.

Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением сроков давности по делу о «марше проституток». В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном публичном доме, но был задержан и признан виновным по трем статьям.

Мужчина уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, откуда был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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