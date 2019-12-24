Попытавшийся уплыть из России на лодке Дацик арестован

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик арестован на два месяца за незаконную попытку пересечь российско-эстонскую границу. Об этом сообщает «Пятый канал».

Ранее 24 декабря сообщалось, что Рыжий Тарзан был задержан пограничниками после того, как попытался на лодке пересечь реку Нарва в районе деревни Переволок Ленинградской области.

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Жена бойца Виктория рассказала, что он хотел помочь мужчине по имени Дмитрий, который занимался ремонтом дома семьи Дацика. Позднее Дядя Дацика Валерий Шалимов рассказал телеканалу, что спортсмен пустился в эту авантюру «ради помощи другу, которому грозила тюрьма». Он утверждает, что у Дацика нет никаких оснований для бегства за границу — в России у него есть жилье и бизнес.

Дацик вышел из тюрьмы в феврале 2019-го в связи с истечением сроков давности по делу о «марше проституток». В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице.

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