Дацик на лодке попытался покинуть Россию и был пойман

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик был задержан при попытке пересечь российско-эстонскую границу. Об этом сообщает 47news.ru.

По информации источника, спортсмен помогал своему знакомому покинуть Россию. Для этого Дацик решил на лодке пересечь реку Нарва в районе деревни Переволок Ленинградской области. Попытка пересечь границу состоялась в ночь на 22 декабря, но тяжеловес был пойман пограничниками.

В итоге Дацик был доставлен в Ивангород, а оттуда — в ОМВД по Сланцевскому району. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Жена бойца Виктория рассказала, что он хотел помочь мужчине по имени Дмитрий, который занимался ремонтом дома семьи Дацика. Спортсмен думал, что сейчас на реке лед, однако вода не встала, поэтому мужчинам пришлось переправляться на лодке. По пути у них сломалось весло. «Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», — описала жена Дацика.

15 декабря боец проиграл французу Жерому Ле Баннеру в поединке по правилам кикбоксинга. Для Дацика это стало шестым поражением в девяти боях.

Дацик вышел из тюрьмы в феврале 2019-го в связи с истечением сроков давности по делу о «марше проституток». В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице.

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