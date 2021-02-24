Российский боец MMA со свастикой на теле проиграл нокаутом и обрадовал фанатов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алибег Расулов одержал победу над соперником Михаилом Туркановым на турнире AMC Fight Nights Sochi. Полное видео боя доступно на YouTube.

Расулов праздновал победу техническим нокаутом в первом раунде. Рефери остановил добивание Турканова, для которого поражение стало шестым в карьере.

Пользователи Twitter обратили внимание на татуировки россиянина. На теле Турканова видна свастика. Из-за этого многие комментаторы решили, что боец придерживается нацистских взглядов, и обрадовались, что он потерпел поражение.

«Слишком рано вмешался судья. Нацист вроде еще дышал», — написал автор подкастов Майкл Морган.

В своих интервью Турканов отрицает приверженность к нацистским взглядам и называет себя язычником. С 2012 по 2017 год он отбывал наказание по обвинению в похищении с вымогательством. В заключении познакомился с другим российским бойцом MMA Вячеславом Дациком.