Девушка-боец MMA повторила бросок тяжеловеса UFC

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кэт Зингано продемонстрировала бросок, уронив на пол спарринг-партнера. Пост доступен в Instagram спортсменки.

38-летняя американка сумела поднять мужчину и повторить бросок тяжеловеса Даниэля Кормье, выступавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Подписчики оценили технику и силу девушки.

Фото опубликовано @alphacatzingano

Зингано занимается вольной борьбой с 12 лет. Она выступала на соревнованиях в колледже. Также на ее счету выступления на международных турнирах по бразильскому джиу-джитсу. В 2008 году она дебютировала в MMA, одержав досрочную победу болевым приемом.

Зингано известна по выступлениям в Invicta FC, Strikeforce, UFC. С октября 2019 американка — боец Bellator. Дебют в новом промоушене состоялся в сентябре 2020-го. Зингано одолела соотечественницу Габби Холлоуэй.