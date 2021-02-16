Девушка-боец MMA показала глубокое декольте и поразила фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович поразила фанатов снимками с глубоким декольте. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

29-летняя Остович показала фото, где продемонстрировала макияж. Однако, пользователи обратили внимание на вырез, оставляя многочисленные восторженные комментарии. Менее чем за 12 часов публикация набрала более 11 тысяч лайков.

Фото опубликовано @rachaelostovich

14 января Остович опубликовала снимок для календаря. На нем спортсменка позировала в бикини.

Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После трех поражений подряд организация расторгла контракт с Остович. Она также выступала в промоушене Invicta. На ее счету четыре победы и шесть поражений.

Остович считается одной из самых привлекательных представительниц MMA. На аккаунт спортсменки в Instagram подписаны 766 тысяч пользователей.