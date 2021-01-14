Девушка-боец MMA попозировала в бикини для календаря

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович разместила откровенное фото в социальной сети. Пост доступен в Instagram спортсменки.

29-летняя Остович снялась в оранжевом бикини. Американка приложила ролик с фотосъемок. Как следует из описания, данное фото присутствует в календаре с другими снимками Остович, где она позирует в откровенных нарядах.

Фото опубликовано @rachaelostovich

Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После трех поражений подряд организация расторгла контракт со спортсменкой. Она также выступала в промоушене Invicta. На ее счету четыре победы и шесть поражений.

Остович считается одной из самых привлекательных представительниц MMA. На аккаунт спортсменки в Instagram подписаны 766 тысяч пользователей.