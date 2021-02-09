Девушка-боец UFC полностью обнажилась перед камерой

Бразильская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Клаудия Гаделья полностью обнажилась перед камерой. Снимок она опубликовала в Instagram.

«Носите свою уязвимость, как корону», — подписала публикацию спортсменка, известная по выступлениям в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC). На фото она сидит боком к объективу, демонстрируя татуировку на руке.

Пользователей сети фотография восхитила. «Очень красивая!», «Прелестное обнаженное тело», «Ты очень сексуальна», — отметили они в комментариях. На момент написания заметки публикация набрала более 54 тысяч лайков.

В январе Гаделья уже показывала откровенное фото. Публикация набрала за двое суток более 113 тысяч лайков.

32-летняя Гаделья за карьеру в смешанных единоборствах провела 23 боя. В 18 из них она одержала победу, в пяти — проиграла. Последний поединок с ее участием состоялся в ноябре 2020 года, бразильянка уступила китаянке Сяонань Ян решением судей.