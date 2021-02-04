Девушка-боец UFC завела OnlyFans и объяснилась

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Ай завела аккаунт на платформе OnlyFans. Об этом она написала в Twitter.

34-летняя Ай при этом объяснила, что не занимается продажей интимных снимков или порно. «Я завела аккаунт для оптимизации связи со своими фанатами. Некоторые вещи в моей жизни — только для взрослых. Детям на это смотреть ни к чему», — написала она.

Ай известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 24 января она уступила шотландке Джоан Калдервуд.

В октябре 2020-го девушка-боец Пэйдж Ванзант призналась, что фанаты предлагали ей деньги за интимные фото. Она подчеркнула, что не собирается торговать подобными материалами и не станет заводить аккаунт в OnlyFans.

OnlyFans — платный сервис, который специализируется на эротическом и порнографическом контенте.