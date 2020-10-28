Девушка-боец MMA получила деньги за интимные фото и отказалась отправить снимки

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант получила деньги за интимные фото и отказалась их отправить. Об этом сообщает TalkSport.

Спортсменка заявила, что была шокирована, когда фанаты заплатили ей с просьбой отправить обнаженные снимки. «5-10 человек прислали мне деньги и думали, что они получат интимные фотографии», — заметила Ванзант.

Пользователи сети также предложили ей разместить фото на портале OnlyFans, который позволяет зарабатывать деньги, публикуя свои фотографии или видео. Американка подчеркнула, что это не для нее.

Популярность в сети Ванзант получила благодаря откровенным фото, публикуемым ею в Instagram. Так, 22 октября она выложила снимок, где предстала перед подписчиками в красном бикини.

Ванзант также известна выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 11 июля она провела свой последний поединок под эгидой промоушена, тогда она уступила бразильянке Аманде Хибас. Американка выступала в UFC с 2014 года.

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