Бывшая девушка-боец UFC снялась в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала фото, где она предстала перед подписчиками в красном бикини. Снимок доступен в Instagram спортсменки.

Публикация быстро стала популярной. За сутки она набрала почти 194 тысячи лайков. Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На данный момент девушка — боец Bare Knuckle FC, где дерутся на голых кулаках. Дебют Ванзант в новой организации отложен.

Фото опубликовано @paigevanzant

Ванзант обрела известность не только благодаря выступлениям в октагоне. Спортсменка регулярно публикует откровенные снимки в социальных сетях.

11 июля Ванзант провела свой последний поединок в UFC. Тогда она уступила бразильянке Аманде Хибас. Американка выступала в UFC с 2014 года.