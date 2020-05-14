Раскритикованная за откровенные фото боец UFC выложила новые снимки в бикини

Американский боец UFC Пейдж Ванзант, раскритикованная за откровенные фото, выложила в Instagram новые снимки в бикини.

Спортсменка попозировала вместе с мужем Остином Вандерфордом на яхте. «Однажды в Мексике», — подписала фото она. Пользователи разделились во мнениях относительно снимков американки. Одни оценили красоту Ванзант, другие раскритиковали пост, посчитав его «продолжением сериала семейки фриков».

Ванзант опубликовала серию откровенных снимков в своем Instagram в начале апреля. На фотографиях она вместе с мужем прикрывалась бокалами с алкогольными напитками и кусочками еды, а также проводила тренировки без одежды. Некоторые пользователи восхищались спортсменкой, другие критиковали за снимки с голым мужем.

За свою карьеру американка провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

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