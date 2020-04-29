Муж сделавшей серию обнаженных фото бойца UFC объяснился

Остин Вандерфорд, муж бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант, объяснил публикацию серии откровенных снимков, на которых были изображены они с супругой. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам мужчины, семейная пара таким способом решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Публикацию фото Вандерфорд посчитал веселым и уместным в такой ситуации занятием. Американец отметил, что они приложили немалые усилия при проработке сюжетов для снимков.

Ванзант опубликовала серию откровенных снимков в своих соцсетях в начале апреля. На фотографиях обнаженная пара прикрывалась бокалами с алкогольными напитками и кусочками еды, а также проводила тренировки без одежды. Пользователи восхищались спортсменкой, а некоторые просили ее не публиковать снимки с голым мужем.

За свою карьеру американка провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

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